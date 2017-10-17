مصر للمقاصة: ندعم مؤمن سليمان بقوة.. وننتظر قرعة دوري الأبطال

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كتب- كريم القماح:

قال وليد هويدي، مدير الكرة بمصر للمقاصة، إن مجلس إدارة النادي، يدعم بكل قوة المدير الفني للفريق مؤمن سليمان، مشيرًا إلى أن أداء الفريق تحسن في آخر مباراتين بالدوري.

وأضاف مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: «كنا نعلم أنه في بداية ولاية مؤمن سيكون هناك تراجع في النتائج، نظرًا لاختلاف الشكل الفني بين مؤمن سليمان وسابقه إيهاب جلال».

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وأوضح وليد هويدي: «الفريق ظل 3 مواسم مع إيهاب جلال بطريقة فنية معينة، ومؤمن لم يحصل على فرصة كافية في فترة الإعداد، وأعتقد أنه مع الوقت سيتحسن أداء الفريق والنتائج».

وأشار مدير الكرة بالمقاصة، إلى أن الفريق أرسل استمارة المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، إلى اتحاد الكرة ويننتظر فتح باب القائمة الأولى وقرعة البطولة.

وعن فوافي، لاعب الفريق، قال هويدي: "عاد من الإصابة وبدأ التدرب مع الفريق وسيعود بداية من مباراة إنبي المقبلة بالدوري الممتاز".