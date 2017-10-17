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السعيد وسليمان يشاركان بمران الأهلي.. وإكرامي يتخلص من آلام الضامة

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السعيد وسليمان يشاركان بمران الأهلي.. وإكرامي يتخلص من آلام الضامة السعيد وسليمان يشاركان بمران الأهلي.. وإكرامي يتخلص من آلام الضامة

التحرير

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يشارك الثنائي عبدالله السعيد، ووليد سليمان، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي المقرر له عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وتأتي مشاركة الثنائي في المران بعد تعافيه من الإصابة، حيث كان يعاني «السعيد» من إصابة في العضلة الخلفية، بينما تعرض «وليد» للإصابة بكدمة في عظمة الشظية خلال مباراة الاتحاد السكندري بالدوري.

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كما يشارك شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، بعد تأكد جاهزيته، بعدما فضل الجهاز الفني إراحته لشعوره ببعض الآلام في العضلة الضامة.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 22 من أكتوبر الجاري، بإياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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