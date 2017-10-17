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الخارجية الروسية تخطط لإجلاء القنصلية العامة في أربيل

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مصراوي Masrawy

الخارجية الروسية تخطط لإجلاء القنصلية العامة في أربيل

01:40 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

الخارجية الروسية تخطط لإجلاء القنصلية العامة في أربيل

ميخائيل بوجدانوف

موسكو- (أ ش أ):

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الثلاثاء أن الخارجية الروسية تخطط لإجلاء القنصلية العامة الروسية في أربيل والقرار سيتخذ حسب الوضع على الأرض.

وقال بوجدانوف - حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - ردا على سؤال في هذا الخصوص: "في كل سفاراتنا في الخارج، والقنصليات يوجد خطط معينة حيال جميع الحالات التي تظهر في الحياة، في حال الظروف الطارئة والنزاعات المسلحة، والكوارث الصناعية".

وأشار بوجدانوف إلى أن "الخطط تتكيف" وفق الوضع على الأرض، مضيفا "في حال الضرورة سيتم تطبيقها [الخطط] بشكل كامل أو جزئي".

وأعرب بوجدانوف عن أمله في إجراء حوار بين بغداد وأربيل في إطار الدستور العراقي، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على وحدة أراضي وسيادة العراق.

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