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عودة حركة المرور على طريق الإسكندرية الزراعي في القليوبية

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مصراوي Masrawy

عودة حركة المرور على طريق الإسكندرية الزراعي في القليوبية

01:51 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

عودة حركة المرور على طريق الإسكندرية الزراعي في القليوبية

ارشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عادت الحركه المرورية على الطريق الزراعي السريع، "القاهرة - الإسكندرية" عقب تعطل الحركة إلى ما يقرب ساعتين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، وتم رفع السيارتين على جانب الطريق، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد درويش مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، وتوقف الطريق الزراعي عند قلما دائرة مركز قليوب.

وأُخطر اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن، فانتقل المقدم هاني حجازي رئيس وحدة مرور قليوب، وتبين توقف الطريق بسبب اصطدام سيارتين ميكروباص وأخرى نقل، وتم رفعهما إلى جانب الطريق وعادت الحركة مرى أخرى إلى طبيعتها.

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