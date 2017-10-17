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ضبط 17 طائرة تجسس مزودة بكاميرات في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

ضبط 17 طائرة تجسس مزودة بكاميرات في بورسعيد

01:45 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

ضبط 17 طائرة تجسس مزودة بكاميرات في بورسعيد

ارشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تمكن ضباط تأمين محور قناة السويس بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، من ضبط 17 طائرة تجسس مزودة بكاميرات فائقة الدقة والريموت كنترول الخاص بها، قبل تهريبها إلى داخل البلاد عبر ميناء غرب بورسعيد.

ووردت معلومات لإدارة تأمين المحور تفيد بقيام إحدى شركات الاستيراد بمدينة مصراتة الليبية بجلب حاوية 40 قدم رقم "DFFU 6084126 "، واردة من الصين بنظام الترانزيت لميناء غرب، وبداخلها أصناف محظورة استيرادها.

واستصدر إذن النيابة العامة، وتفتيش الحاوية فور وصولها للميناء، وتم ضبط 17 طائرة تجسس والأجزاء الخاصة بها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت نيابة الميناء التحقيق.

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