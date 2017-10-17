وكيل وزارة الصحة بالأقصر ينفي وجود 45 ممرضة بوحدة للرعاية الأساسية بإسنا

الأقصر – محمد محروس:

نفى الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، ما نشرته إحدى الصحف بخصوص وجود 45 ممرضة في إحدى وحدات الرعاية الأساسية بإسنا، مؤكدًا أن متوسط عدد التمريض على مستوى وحدات إسنا يبلغ عدد 4 ممرضات.

وأوضح عبدالجواد، أن أعلى قوة تمريضية بوحدات إسنا هو 8 ممرضات وذلك بوحدتي الكيمان والدبابية، وأقل عدد بوحدة باويل وجزيرة الكيمان وهو عدد 1 ممرضة، وأنه لم يحدث مطلقًا بأن يوجد عدد 45 ممرضة في أي وحدة من وحدات الرعاية الأساسية بإسنا.