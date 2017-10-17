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وكيل وزارة الصحة بالأقصر ينفي وجود 45 ممرضة بوحدة للرعاية الأساسية بإسنا

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مصراوي Masrawy

وكيل وزارة الصحة بالأقصر ينفي وجود 45 ممرضة بوحدة للرعاية الأساسية بإسنا

01:42 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

وكيل وزارة الصحة بالأقصر ينفي وجود 45 ممرضة بوحدة للرعاية الأساسية بإسنا

وزارة الصحة

الأقصر – محمد محروس:

نفى الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، ما نشرته إحدى الصحف بخصوص وجود 45 ممرضة في إحدى وحدات الرعاية الأساسية بإسنا، مؤكدًا أن متوسط عدد التمريض على مستوى وحدات إسنا يبلغ عدد 4 ممرضات.

وأوضح عبدالجواد، أن أعلى قوة تمريضية بوحدات إسنا هو 8 ممرضات وذلك بوحدتي الكيمان والدبابية، وأقل عدد بوحدة باويل وجزيرة الكيمان وهو عدد 1 ممرضة، وأنه لم يحدث مطلقًا بأن يوجد عدد 45 ممرضة في أي وحدة من وحدات الرعاية الأساسية بإسنا.

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