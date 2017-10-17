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العمليات الخاصة تداهم بؤرًا إجرامية في البدرشين

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مصراوي Masrawy

العمليات الخاصة تداهم بؤرًا إجرامية في البدرشين

01:50 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

العمليات الخاصة تداهم بؤرًا إجرامية في البدرشين

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة استهدفت بؤرا إجرامية بمركز البدرشين، بمشاركة تشكيلات من الأمن المركزي والعمليات الخاصة.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 8 قطع أسلحة نارية، و15 طلقة مختلفة الأعيرة، و8 قطع أسلحة بيضاء، علاوة على ضبط 15 قضية إتجار في المواد المخدرة (1795 قرصا مخدرا، 720 جرام حشيش، 38 جرام هيروين).

كما تمكنت الحملة بمشاركة العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، والعميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع الجنوب، من تنفيذ 125 حكمًا قضائيًا متنوعا.

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