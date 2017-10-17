مصرع عامل سقط من أعلى مركز لصيانة السيارات بكرداسة

كتب - محمد شعبان:

لقي عامل مصرعه، اليوم الثلاثاء؛ إثر سقوطه من الطابق الثالث بعقار تحت الإنشاء بمركز كرداسة.

تلقى العميد خالد كامل، مأمور قسم كرداسة، إخطارا من شرطة النجدة بسقوط عامل من أعلى مركز صيانة سيارات "تحت الإنشاء" تابع للشركة الألمانية بالكيلو 26 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

كشفت تحريات الرائد إسلام سمير، رئيس مباحث كرداسة، أن المتوفى عامل يبلغ من العمر 34 سنة، كان يقوم بأعمال النظافة أعلى سطح مقر الشركة المكون من 3 طوابق، واختل توازنه وسقط على الأرض جثة هامدة.

وذكر التقرير الطبي، أن الوفاة نتيجة إصابة العامل بنزيف داخلي بالمخ، وكسور وكدمت متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الشيخ زايد.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.