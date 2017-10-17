أخبار عاجلة

10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط مخزن وبداخلة كميات كبيرة من المعسل مجهول المصدر بالساحل –(صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط مخزن وبداخلة كميات كبيرة من المعسل مجهول المصدر بالساحل –(صور)

01:32 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

  • عرض 4 صورة

    aeba736c20.jpg

  • عرض 4 صورة

    1839126237.jpg

  • عرض 4 صورة

    c938c6607c.jpg

  • عرض 4 صورة

    69764d2194.jpg

إعادة الألبوم

الألبوم التالى

"تعالى عايزين حشيش".. كيف أوقعت الشرطة بصاحب صفحة "مزاج الخير" ؟

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب مخزن وبحوزته كميات كبيرة من المعسل مجهول المصدر، وبدون مستندات بالساحل.

وردت معلومات للواء هاني القاضي مدير إدارة شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة تفيد بقيام (عاطف م)، 58 سنة، صاحب مخزن بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الساحل.

بتخزين وتصنيع كميات كبيرة من المعسل مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها ـ داخل المخزن ملكه بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر داخل المخزن على 800 كيلو عسل أسود ة325 كيلو معسل معد للتعبئة و280 كيلو خامات معسل وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته أمام اللواء محمد منصور مباحث العاصمة اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحــــرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان

إعلان

9e770b75fc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم