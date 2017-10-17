ضبط مخزن وبداخلة كميات كبيرة من المعسل مجهول المصدر بالساحل –(صور)

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب مخزن وبحوزته كميات كبيرة من المعسل مجهول المصدر، وبدون مستندات بالساحل.

وردت معلومات للواء هاني القاضي مدير إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة تفيد بقيام (عاطف م)، 58 سنة، صاحب مخزن بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الساحل.

بتخزين وتصنيع كميات كبيرة من المعسل مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها ـ داخل المخزن ملكه بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر داخل المخزن على 800 كيلو عسل أسود ة325 كيلو معسل معد للتعبئة و280 كيلو خامات معسل وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته أمام اللواء محمد منصور مباحث العاصمة اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحــــرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.