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بعد استبيان "القاهرة الأكثر خطورة على النساء".. ناشطة: لا توجد حماية للمرأة​

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مصراوي Masrawy

بعد استبيان "القاهرة الأكثر خطورة على النساء".. ناشطة: لا توجد حماية للمرأة​

01:43 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

فتاة المول

القاهرة- مصراوي:​

قالت جانيت عبد العليم، الناشطة النسائية، إن ما جاء في الاستبيان الدولي، بأن القاهرة الأكثر خطورة بالنسبة للنساء، يعكس غياب قوانين تحمي المرأة من العنف في .

وأشارت "عبد العليم" في تصريح لـمصراوي، إلى أن سمية طارق، الشهيرة بـ"فتاة المول"، وما تعرضت له من تشويه وجهها في الشارع، مثال حي على ما جاء في الاستبيان.

وأضافت، أنه لابد من نية حقيقية للحكومة لحماية النساء، فكل القوانين الموجودة تتعايش مع الجرائم، ولا تواجهها، ويجب وجود قوانين لحماية وحفظ بيانات الناجيات من التحرش، والشهود.

وكان استبيان دولي، أجري في 19 مدينة حول العالم، يزيد عدد سكانها عن مليون شخص، حول استخدام النساء للمواصلات العامة، أوضح أن القاهرة "الأكثر خطورة" بالنسبة للنساء.

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مصراوي Masrawy

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