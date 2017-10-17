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"قوى عاملة النواب": لن نجامل الوزراء على حساب مصلحة المواطن

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مصراوي Masrawy

"قوى عاملة النواب": لن نجامل الوزراء على حساب مصلحة المواطن

01:37 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

محمد وهب الله

كتب- أحمد علي:

أعلن محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة سيكون لها دور رقابي قوي على في دور الانعقاد الثالث، موكدا أنها لن تجامل أحدًا من الوزراء المسئولين على حساب مصلحة المواطن .

وتابع وكيل لجنة القوى العاملة، في كلمته خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء، أن دور الانعقاد الحالي سيشهد طفرة كبيرة وتغييرًا جذريًا فيما يخص قوانين العمال، قائلا: "مش هنجامل حد ولا جاملنا حد قبل كدا".

وأشار وهب الله، إلى أن لجنة القوى العاملة بها أهم خمسة قوانين، أهمها قانون التنظيمات النقابية والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، واللجنة حريصة على مصلحة العمال، ولدينا التزامات دولية بشأن قانون المنظمات النقابية، وسنبدأ الأسبوع المقبل القراءة الأولية.

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مصراوي Masrawy

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