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الأرصاد: الطقس الأربعاء معتدل شمالاً.. ومائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارًا

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: الطقس الأربعاء معتدل شمالاً.. ومائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارًا

01:35 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

الأرصاد: الطقس الأربعاء معتدل شمالاً.. ومائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارًا

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فين مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 19 30

وسط الدلتا 19 30

الإسكندرية 20 28

بلطيم 20 28

مطروح 20 26

السلوم 17 26

سيوة 17 28

بورسعيد 20 28

دمياط 19 27

العريش 16 29

رفح 15 28

الإسماعيلية 17 30

السويس 17 30

رأس سدر 19 31

نخل 12 28

نويبع 21 30

طابا 17 29

كاترين 09 25

الطور 22 28

شرم الشيخ 23 31

الغردقة 21 32

مرسى علم 22 30

الفيوم 18 31

بنى سويف 18 31 

المنيا 17 31

أسيوط 17 31

سوهاج 17 31

قنا 17 32

الأقصر 18 33

أسوان 18 33

أبوسمبل 18 32

الوادى الجديد 17 32

شلاتين 22 31

ابو رماد 23 30

راس حدربة 23 29

حلايب 24 29

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