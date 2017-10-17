بالمستندات- ننشر التفاصيل الكاملة لإلغاء 50 قطارًا بخطوط السكك الحديدية

القاهرة- مصراوي:

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أسباب إلغاء مواعيد ما يقرب من 50 قطارًا ما بين مطور ومميز ومكيف وvip على خطوط الوجهين البحري والقبلي، خلال الفترة الماضية، بحجة وجود عجز فى أعداد الجرارات والعربات المتاحة للتشغيل، فضلا عن عدم وجود عائد مادي لبعض تلك الخطوط.

وحصل "مصراوي" على أرقام القطارات الملغاة كاملة بكافة الخطوط، والتي يأتي فى مقدمتها القطار رقم 907 مكيف القاهرة ـ الإسكندرية، والقطار رقم 910 مكيف الإسكندرية ـ القاهرة، و1907 مكيف القاهرة ـ الإسكندرية، و1908 مكيف الإسكندرية ـ القاهرة، و2012 مكيف القاهرة ـ أسوان، و2013 مكيف أسوان ـ القاهرة.

ومن أبرز الخطوط التي تم إلغاؤها: القطار رقم 223 طنطا – الزقازيق و224 الزقازيق – طنطا، و12.3 طنطا – القاهرة، و1202 القاهرة – طنطا، و818 ميت غمر – القاهرة، و835 القاهرة – ميت غمر.

وألغت سكك حديد مصر القطارات أرقام: 289 الإسماعيلية – بورسعيد، و288 بورسعيد – الإسماعيلية، و287 الإسماعيلية بورسعيد، و8 الإسكندرية – القاهرة، و٢٥ القاهرة- الإسكندرية، وقطارات 1106/1107 /1110 /1111 الفيوم – القاهرة.

وأرجع المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية أسباب إلغاء هذا العدد الكبير من القطارات لتخفيف كثافة القطارات؛ للانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بتحديث نظم الإشارات وتجديد السكة وانتظام جداول القطارات والقيام في المواعيد المقررة.

وأوضح رئيس الهيئة في تصريح خاص لمصراوي، أن هذا الإلغاء بشكل مؤقت لسد العجز الموجود حتى تتمكن الهيئة من توفير قطع الغيار والصيانة الكاملة للجرارات والعربات لإتاحة القطارات اللازمة حسب جداول التشغيل المطلوبة.