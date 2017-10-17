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السجن يهدد مسيرة رونالدو

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السجن يهدد مسيرة رونالدو السجن يهدد مسيرة رونالدو

التحرير

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ذكرت صحيفة «الموندو» الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد، رفض التوصل إلى تسوية مع هيئة الضرائب الإسبانية، في اتهامه بالتهرب من سداد ضرائب بقيمة 14.7 مليون يورو، وهو ما قد يعرضه للسجن.

وأضافت «الموندو» أن الدولي البرتغالي يرى اتهامه بالتهرب الضريبي "غير متسق"، ولا أساس له ويتعارض مع القانون، كما أرسل «الدون» خطابًا جديدًا للمحكمة التي تنظر في قضيته، انتقد فيها بشدة هيئة الضرائب الإسبانية.

 وأكد رونالدو، أن التهم الموجهة ضده "لا يوجد أي أساس لها"، وتمثل "استخدامًا تعسفيًا للقانون الضريبي"، كما أنه يرى أن القضية مع هيئة الضرائب الإسبانية تكمن في "تناقض في المعايير".

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ويواجه كريستيانو، 4 تهم تهرب ضريبي بين عامي 2011 و2014، بقيمة إجمالية تبلغ 14.7 مليون يورو، وتم استدعاء المهاجم البرتغالي أمام المحكمة التي مثل لديها في 31 يوليو الماضي.

يذكر أن وسائل الإعلام الإسبانية، تقول إن عدم قبول كريستيانو بالتسوية، يجعل سجن "الدون" إمكانية واردة ضمن خيارت المحكمة.

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التحرير

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