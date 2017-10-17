أشهرهم «بيل ومورديتش».. 10 نجوم جمعوا «أموالًا طائلة» لتوتنهام

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بدأ توتنهام في الظهور بقوة على الساحة الإنجليزية والأوروبية في السنوات الأخيرة بفضل رئيس النادي دانيل ليفي اليهودي، في المقام الأول والذي يدرك جيدًا كيفية تحقيق الأرباح على أفضل نحو ممكن من اللاعبين الذين يغادرون النادي.

ويلتقي توتنهام اليوم مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ويعد الريال من أكثر الفرق التي تعلم جيدًا الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها ليفي في بيع اللاعبين وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وراءهم وذلك بعدما ضم الريال كل من جاريث بيل ولوكا مودريتش من صفوف السبيرز.

وتمكن توتنهام من حصد 655 مليون يورو، من وراء بيع اللاعبين في آخر 10 سنوات، وبدورها استعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية أبرز 10 صفقات لتوتنهام في العقد الأخير أغدقت عليه بالأموال في السطور التالية كالأتي:

1- جاريث بيل:

حمل جاريث بيل الرقم القياسي كأغلي لاعب في العالم في عام 2013، عقب انتقاله إلى ريال مدريد مقابل 91 مليون يورو، قبل أن يحطم بول بوجبا، ذلك الرقم العام الماضي.

2- كيلي والكر

انتقل والكر الصيف الماضي من توتنهام إلى مانشستر سيتي مقابل 51 مليون يورو، ليصبح لأيام قليلة المدافع الأغلى في التاريخ قبل أن يحطم زميله في الفريق ميندي هذا الرقم.

3- ديمتار بيرباتوف

يعد المهاجم البرتغالي من أوائل اللاعبين الذين حقق توتنهام من وراء بيعهم الكثير من الأموال، وذلك عقب رحيله لصفوف مانشستر يونايتد في عام 2008 مقابل 38 مليون يورو.

4- لوكا مورديتش

انتقل مودريتش إلى ريال مدريد في عام 2012 مقابل 35 مليون يورو، ليصبح بعدها واحد من أفضل لاعبي وسط الملعب في العالم إن لم يكن أفضلهم في الوقت الحالي.

5- مايكل كاريك

انضم مايكل ماريك من صفوف توتنهام إلى مانشستر يونايتد في عام 2006 مقابل 27 مليون يورو، ونجح بعدها بعامين فقط في التتويج بدوري أبطال أوروبا إلى جانب الدوري الإنجليزي في 5 مناسبات إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى.

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6- روبي كين

انضم روبي كين لصفوف ليفربول مقابل 24 مليون يورو في عام 2010 قبل أن يعود لصفوف السبيرز مجددًا بعدها بـ6 شهور فقط.

7- كيفين فيمر

حقق توتنهام أقصى استفادة ممكنة من بيع كيفين فيمر لستوك سيتي الصيف الماضي مقابل 19,4 مليون يورو.

8- نبيل بن طالب

حصل شالكة على خدمات اللاعب نبيل بن طالب الصيف الماضي من صفوف توتنهام مقابل 19 مليون يورو.

9- روبرتو سولدادو

لم يتمكن المهاجم الإسباني سولدادو من التألق مع توتنهام عقب انضمامه للفريق في عام 2013 قادمًا من صفوف فالنسيا الإسباني ليرحل بعدها بعامين فقط إلى فياريال الإسباني مقابل 16 مليون يورو.

10- أندروس تاونسيند

انضم تاونسيتد لصفوف نيوكاسل في عام 2015 مقابل 15,7 مليون يورو، قبل أن يرحل يعدها إلى كريستال بالاس.