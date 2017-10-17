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«فورد» تواجه ضعف الطلب على السيارات المستعملة

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«فورد» تواجه ضعف الطلب على السيارات المستعملة «فورد» تواجه ضعف الطلب على السيارات المستعملة

التحرير

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تواجه شركة "فورد" الأمريكية، مشكلة خطيرة في الوقت الحالي ببعض الأسواق العالمية، بعد أن تراجع الطلب بشكل ملحوظ على موديلاتها المستعملة في العديد من البلدان.

وحسب موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي، فإن هناك تقارير ترصد ضعف الإقبال على سيارات "فورد" المستعملة في العديد من الأسواق، لأسباب تختلف من بلد إلى آخر.

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وأرجعت التقارير ضعف الطلب على موديلات الشركة الأمريكية المستعملة، إلى عدة عوامل كان على رأسها ارتفاع الأسعار وضعف الحالة العامة لموديلات "فورد" بعد الاستعمال، الأمر الذي ينذر بمواجهة الشركة الأمريكية لمشكلات تسويقية خطيرة في السنوات المقبلة.

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التحرير

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