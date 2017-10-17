«نيسان» تختبر نسخة جديدة من «نوت» في الهند

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تخضع شركة "نيسان" اليابانية، سيارتها الهاتشباك "نوت" للاختبارات الفنية النهائية، قبل طرحها بشكل رسمي في الأسواق العالمية بحلول العام المقبل.

وحسب موقع "NDTV”، فإن الشركة اليابانية تخضع "نوت" لاختبارات القيادة الفنية في الهند، حيث تسعى الشركة للتأكد من ملاءمة السيارة لكافة المعايير الأوروبية والأمريكية الخاصة بتصنيع السيارات.

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وتسعى الشركة اليابانية لطرح السيارة في عدد من الأسواق العالمية مثل الهند وبعض الدول في الشرق الأوسط، وذلك ضمن خطتها التسويقية الضخمة في السنوات المقبلة.