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خروج 12 حالة مصابة بـ"حمى الضنك" من مستشفى حميات أسوان

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مصراوي Masrawy

خروج 12 حالة مصابة بـ"حمى الضنك" من مستشفى حميات أسوان

01:40 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

مديرية الصحة بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

قال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، إنه جرى حجز 12 حالة من مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، مصابين بمرض "حمى الضنك" على مدار الأسبوعين الماضيين.

وأضاف أبو المجد، أن مستشفى حميات أسوان، استقبلت على مدار الأسبوعين الماضيين، 12 حالة اشتباه بمرض "حمى الضنك"، قبل خروجهم جميعًا، عقب تلقيهم العلاج اللازم، موضحًا أنه تم أخذ عينات من المصابين وأرسلت للمعامل المركزية في القاهرة، التي أثبتت نتائج التحاليل، إيجابية 5 حالات منها، وسلبية حالتين، ومازالت نتيجة تحاليل آخر 5 حالات لم تظهر حتى الآن.

وأضاف مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، أن المحافظة مازالت آمنة من انتشار المرض، لأن جميع المصابين وافدين عليها سواء من محافظة البحر الأحمر، أو مترددين عليها بهدف العمل أو الزيارة.

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