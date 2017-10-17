أمن الجيزة يحبط مخطط 3 عاطلين لإغراق الطالبية بـ11 ألف قرص ترامادول

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، في إحباط محاولة 3 عاطلين لترويج كمية من المخدرات بمنطقة الطالبية.

وردت معلومات للواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، بإتجار 3 عاطلين في المخدرات، متخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية وكرًا لهم.

تحريات المقدم علي عبد الكريم، وكيل فرقة مباحث الطالبية والعمرانية، توصلت إلى أن المتهمين بصدد ترويج كمية من الأقراص المخدرة على عملائهم.

تمكن الرائد سامح بدوي، رئيس مباحث الطالبية، ومعاونه النقيب أحمد صبري، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة، وبحوزتهم 11 ألف قرص ترامادول، 1250 جرام حشيش، فرد خرطوش عيار 12مم، طبنجة، و5 هواتف محمولة، ومبلغ 18 ألفا و100 جنيه.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.