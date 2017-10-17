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ضبط عامل لقيامة بتقليد العلامات التجارية داخل مطبعة بعين شمس

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مصراوي Masrawy

ضبط عامل لقيامة بتقليد العلامات التجارية داخل مطبعة بعين شمس

01:27 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

ضبط عامل لقيامة بتقليد العلامات التجارية داخل مطبعة بعين شمس

المتهم

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط عامل لقيامة بتقليد العلامات التجارية داخل مطبعة بعين شمس.

البداية أثناء قيام ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بفحص المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتمكنوا من ضبط (فارس م)، 19 سنة، عامل بمطبعة لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة عمله بدون تكليف من مصلحة التسجيل التجاري ووزارة الصحة وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على ا 215 فرخ ورق عبارة عن استيكر مدون عليهم (افري داى) شامبو للشعر صنع في أمريكا.

وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، اعترف بقيامه بتقليد العلامات التجارية، بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه ولتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال الإدارة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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