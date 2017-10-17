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عامل يخنق زوجته حتى الموت لشكه في سلوكها بأوسيم

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مصراوي Masrawy

عامل يخنق زوجته حتى الموت لشكه في سلوكها بأوسيم

01:22 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

عامل يخنق زوجته حتى الموت لشكه في سلوكها بأوسيم

تعبيرية

كتب - محمد شعبان:

أنهى عامل حياة زوجته خنقًا، وتوجه لتسليم نفه إلى قسم شرطة أوسيم، للاعتراف بجريمته أمام رجال المباحث.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل، وأن المتهم سلَّم نفسه إلى قسم شرطة أوسيم.

أمام العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، قال عامل يبلغ من العمر 45 سنة، إنه أنهى حياة زوجته "42 سنة"، وخنقها بإيشارب.

وبسؤاله في حضور العقيد طارق الأحول، نائب مأمور قسم أوسيم، أرجع الزوج سبب جريمته لسكه في سلوك الضحية "مشيها بطال"، رغم أن لديهما 5 أطفال.

واستدعى المقدم محمد أبو القاسم، رئيس مباحث أوسيم، أقارب المجني عليها، الذين أكدوا عدم صحة رواية الزوج، وشددوا على أنه يعاني من اضطرابات نفسية خلال الفترة الأخيرة.

واستشهد أقارب المجني عليها بأقوال الجيران وقاطني المنطقة التي تسكن فيها ابنتهم، والذين أكدوا أنها كانت تتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة.

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مصراوي Masrawy

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