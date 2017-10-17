عمل نقاشًا وقرأ القرآن ليعود صوته بعد «كباريه».. 8 معلومات عن محمد لطفي

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من لاعب ملاكمة إلى ممثل أدوار ثانوية، ثم بطل أول في الأفلام، مراحل عديدة مر بها ابن محافظة الفيوم، ربما لم تكن بقدر الرفاهية في حياة فنانين آخرين، لم يعرف التمرد يومًا على أدواره مهما بلغت من سوء، فالتمثيل "أكل عيشه"، والكفاح في الحياة الصعبة عنوان حياته.

"التحرير - لايف" يرصد لكم 8 معلومات عن الفنان محمد لطفي في التقرير التالي:

1- ولد محمد لطفي محمد عويس أبو قتلى في يوم 17 أكتوبر من عام 1968 في محافظة الفيوم، لأب كان محاربًا بالجيش المصري، خاض حروب الاستنزاف والنكسة وأكتوبر، فزرع في نجله حب الوطن والتضحية وتحمل المسؤولية.

2- حبه للتمثيل بدأ من رؤيته لمشهد من فيلم "وإسلاماه"، وتحديدًا مشهد اختيار الفنان رشدي أباظة للفرسان من أجل القتال، فشعر وهو طفل أن الأمر حقيقي، وأنه يجب أن يكون مثل هؤلاء الفرسان الذين يلبون نداء الحرب، لكنه علم بعدما كبر أن الموضوع مجرد تمثيل ليس أكثر.

3- عمل نقّاشًا في الصف الأول الإعدادي بمنطقة القلعة، وكان سعيدًا بتحصيله الأموال وهو في ذلك العمر الصغير، رغبة في تحمل المسؤولية.

4- اقتحامه لرياضة الملاكمة بدأ بعد زيارته لمركز شباب فقير، التقى فيه الكابتن "عادل نيجريا"، فأحب هذه الرياضة وقرر احترافها، وبالفعل كان لاعبًا بالمنتخب الوطن للملاكمة وزن المتوسط.

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5- قابل بطل العالم في الملاكمة محمد علي كلاي أثناء حضوره لبطولة عسكرية، وأخبره أن أمنيته كانت ارتداء القفازات ومنافسته في الحلبة، فضحك "كلاي" وقال له مازحًا وهو يضربه: "لكنك لا تستطيع ضربي حتى الآن".

6- علاقته بالتمثيل بدأت بعد زيارة المخرج خيري بشارة لمركز تدريب الملاكمين وإعلانه رغبته الاستعانة بعدد من الملاكمين للظهور في فيلم "كابوريا" عام 1990 مع الفنان أحمد زكي، فرشح له المدرب "لطفي"، وبالفعل ذهب إليه الأخير وأجرى اختبارًا، فاختاره المخرج من بين 200 لاعب، وكان ذلك الظهور الأول له في السينما، ثم شارك بعدها في فيلم "أمريكا شيكا بيكا" مع محمد فؤاد وسامي العدل.

7- شارك في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات، مثل "البطل" و"سحر العيون" و"ميدو مشاكل"، وتنوعت أدواره بين الكوميدي والتراجيدي والأكشن والشر، إلى أن ظفر بأول دور بطولة في فيلم "عبد مواسم" عام 2006.

8- روى في حوار له مع الدكتور مدحت العدل ببرنامج "أنت حر" عبر فضائية cbc، أنه اضطر إلى شرخ صوته بتدريبات قاسية لملاءمة دور "فرعون" في فيلم "كباريه"، وهي شخصية حقيقية بالفعل لرجل فقد حنجرته في الحرب، الأمر الذي تسبب له في مشاكل صحية بالأحبال الصوتية، فلجأ بعدها إلى الله وقرأ يوميًا 3 أجزاء من القرآن الكريم لكي يرد الله له صوته.