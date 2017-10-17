​وزير الكهرباء: وقعنا عقود تمويل بـ37 مليار جنيه لإنشاء محطات وتحسين الشبكات

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن الحكومة قامت بإنشاء محطات لتوليد الكهرباء لافتا إلى أن هناك محطات استقبال بطاقة تصل إلى 2000 ميجا وات.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن جهود الحكومة لإنشاء محطات كهرباء تتواكب مع التطوير وتحسين شبكات النقل والتوزيع.

وأشار إلى أنه تم توقيع عقود تمويل مع البنوك المصرية بإجمالي 37 مليار جنيه لتحسين الشبكات وإنشاء محطات.

وأوضح شاكر أن الاتفاقية التي شهدها رئيس الوزراء منذ قليل مع ثلاث شركات لإنشاء 3 محطات كهرباء بطاقة 150 ميجا وات بقيمة 200 مليون دولار وسوف يتم الانتهاء منها العام المقبل.