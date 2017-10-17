وزير الصحة: نعمل منذ عام ونصف على تطبيق استراتيجية السكان.. والرئيس يتابعنا

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستفسر منه دائما عن تطبيق الاستراتيجية المنضبطة للسكان بمحافظات الجمهورية.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، أن الوزارة تعمل منذ عام ونصف على تطبيق الاستراتيجية، موضحا أن الزيادة تلتهم التنمية في مصر بشكل كبير.

جاء ذلك على هامش مؤتمر بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية المنضبطة للسكان على مستوى المحافظات بعنوان "تنمية مصر طفلين وبس"، اليوم الثلاثاء.

وتابع الوزير: "ستكون هناك زيارات أسبوعية للمحافظات والبداية مع المحافظات الأكثر احتياجا، فضلا عن اجتماع على مستوى الوزارات بالإضافة إلى وزارات التضامن والقوى العاملة والتربية والتعليم، والتعليم العالي".