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بالصور.. مدير مدرسة بالغربية يقلم الأشجار ويدهن الأسوار: "بوفر المصاريف"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير مدرسة بالغربية يقلم الأشجار ويدهن الأسوار: "بوفر المصاريف"

01:25 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

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الغربية - مروة شاهين :

قال الأستاذ محمد محمد عيسى، مدير مدرسة كفر المنصورة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية: "إنه لابد من توفير كافة الخدمات والرعاية للطلاب، حتى وإن لم تتوفر الإمكانيات؛ لأن الطالب لا ذنب له، وبصفته مدير مدرسة فهو مسئول عن الطلاب والمدرسة مسئولية كاملة".

وأشار عيسى في تصريحات لـ "مصراوي" إلى أنه يسعى لرقي المدرسة وتوصيل رسالته للطلاب، وإعلاء راية العلم فوق كل شيء.

وعن واقعة تقليمه أشجار المدرسة بنفسه قال: "أنا أفعلها حتى أوفر على المدرسة مصاريف الجنايني، ولأن المدرسة تعاني نقصًا في الموظفين، سواء مدرسين أو وكلاء أو فراشين، أقوم بشغل الوظائف الناقصة داخل المدرسة حتى لا تتأثر الخدمات المقدمة للطلاب" .

واشترى مدير المدرسة، أدوات قص الأشجار وأدوات دهانات على حسابه الخاص، ودهن أسوار المدرسة وقلّم الأشجار وزيّن الفصول بعد انتهاء يوم عمله، دون انتظار أي مقابل.

يقول عيسى إن مدرسته تعمل بنظام فترتين وهو مدير للفترتين من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساءً لـ900 طالب بالمرحلة الإبتدائية، وعلى الرغم من ذلك جرى إلغاء الحافز الخاص بمديري المدرسة، ولم يطالب بإدراجه له مرة أخرى.

وأشار عيسى إلى أن هدفه تقديم رسالته على أكمل وجه، وأن تكون مدرسته أرقى مدارس المحافظة بنظافتها ونظامها التعليمي واجتهاد الطلاب، دون النظر إلى نقص الإمكانيات.

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مصراوي Masrawy

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