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إصابة 10 طالبات في انقلاب "ميكروباص" بترعة بالشرقية

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مصراوي Masrawy

إصابة 10 طالبات في انقلاب "ميكروباص" بترعة بالشرقية

01:02 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

أرشيفية

الشرقية - فاطمة الديب:

أصيب 10 طالبات بسحجات وخدوش وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب "ميكروباص" بترعة على طريق "بلبيس - الزقازيق العام" أمام كوبري المشروع.

جرى نقلهن بواسطة سيارات الإسعاف للمستشفيات القريبة.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، تقل طالبات مدرسة بترعة بالطريق العام" بلبيس - الزقازيق" وأسفر الحادث عن إصابة 10 طالبات، جرى نقلهن للمستشفيات القريبة لعمل اللازم.

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