إصابة 10 طالبات في انقلاب "ميكروباص" بترعة بالشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

أصيب 10 طالبات بسحجات وخدوش وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب "ميكروباص" بترعة على طريق "بلبيس - الزقازيق العام" أمام كوبري المشروع.

جرى نقلهن بواسطة سيارات الإسعاف للمستشفيات القريبة.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، تقل طالبات مدرسة بترعة بالطريق العام" بلبيس - الزقازيق" وأسفر الحادث عن إصابة 10 طالبات، جرى نقلهن للمستشفيات القريبة لعمل اللازم.