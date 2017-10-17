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ضبط المتهم بإلقاء ماء نار على الركاب في محطات المترو

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مصراوي Masrawy

ضبط المتهم بإلقاء ماء نار على الركاب في محطات المترو

01:20 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

ضبط المتهم بإلقاء ماء نار على الركاب في محطات المترو

أرشيفية

كتب ـ محمد الصاوي :

نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، في القبض على المتهم بإلقاء ماء نار على الركاب بمحطة مترو غمرة.

البداية عندما تعددت البلاغات أمام اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تفيد قيام شاب بإلقاء ماء نار على الركاب، بمحطة مترو غمرة.

وبإخطار اللواء حسني عبد العزيز مدير مباحث النقل والمواصلات ،أمر بتشكيل فريق بحث ضم اللواء محمد عبد القوي رئيس المباحث الجنائية، واللواء أحمد فتحي، واللواء محمد الصادق للقبض على المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن العميد محمد الشربيني وكيل مباحث المترو والمقدمان يحيى حسني ومحمد سعدون من ضبط المتهم وتبين أنه يدعى مصطفى النقراشي 35 سنة صاحب ورشة خراطة بالمرج ومقيم دائرة قسم شرطة الأميرية، وتم بإرشاده ضبط جركن مياه نار داخل منزله، واعترف بأنه يمر بحالة نفسية صعبة جعلته يقوم بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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