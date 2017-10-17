رئيس القوى العاملة بالبرلمان: مناقشة قانون المنظمات العمالية الأسبوع المقبل

كبت- أحمد علي:

​تبدأ لجنة القوى العامة بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

وقال جبالي المراغي رئيس اللجنة، في كلمته خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة خطة عملها بدور الانعقاد الثالث: "لازم قانون المنظمات النقابية العمالية يكون متسق مع المعايير والاتفاقيات الدولية وأحكام الدستور المصري".

وبدأ منذ قليل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الإنعقاد الثالث.

ويعد هذا الاجتماع الثاني للجنة، بعد إجراء انتخابات هيئة مكتب اللجنة منذ أسبوعين، وفوز النائب جبالي المراغي برئاسة اللجنة، وكل من محمد وهب الله وجمال عقبي بوكالة اللجنة، وعبد الرازق الزنط بأمانة السر.

ويأتي على رأس أولويات اللجنة في الدور الحالي، مشروعي قانوني العمل والمنظمات النقابية وحماية حق التنظيم