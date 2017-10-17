المراغي: «المنظمات النقابية» على رأس أولويات «القوى العاملة»

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قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه الأسبوع المقبل سيشهد مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

وأضاف المراغي، خلال اجتماع اللجنة، اليوم، الثلاثاء، لمناقشة خطة عمل دور الانعقاد الثالث، أن قانون المنظمات النقابية العمالية لا بد أن يكون متسقا مع المعايير والاتفاقيات الدولية وأحكام الدستور المصري.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة أن مضابط جلسات مناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، موجودة، ومدونًا بها ما تم الاتفاق عليه بشأن التسوية والإجازات وعدم مخالفة اللائحة التنفيذية لمواد القانون، وسنطلب حضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك مضابط جلسات اللجنة مع وزير قطاع الأعمال بشأن العلاوة، كما طلبنا منحها للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال وهو اللي رفض، ومضابط الجلسات موجودة".

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فيما قال النائب عبد الرازق الزنط أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تضع فى مقدمة خطة عملها بدور الانعقاد الجديد، قانون العمل الجديد، وكذلك قانون المنظمات النقابية، وتحديد جدول زمنى لمناقشته.

وأضاف أنه لابد أن يتفق قانون المنظمات النقابية، مع المعايير الدولية والدستور، موضحا أن قانون العمل، لابد أن يضم العمالة غير المنتظمة وعمال الخدمات المنزلية.

وأشار إلى أن خطة العمل تضم تعديل قانون الخدمة المدنية، لأن هناك شكوى من تسوية المؤهل خلال فترة الخدمة، ورصيد الإجازات المرحلي، وهو الامر الذى تم الاتفاق على استدعاء المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، للمناقشة بشأنه.