كيف يستعد الفراعنة لكأس العالم؟.. المنتخب يُجيب

التحرير

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كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، عن وجود مفاوضات مع إنجلترا وأيرلندا لمواجهة الفراعنة وديًا الفترة المقبلة.

قال لهيطة، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم الثلاثاء، إنه يتفاوض مع أكثر من منتخب أوروبي لخوض وديات قوية تجهز منتخب مصر لمباريات كأس العالم.

وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

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وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.