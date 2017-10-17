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اليوم.. مواجهات ساخنة في الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر

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اليوم.. مواجهات ساخنة في الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر اليوم.. مواجهات ساخنة في الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر

التحرير

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يشهد اليوم الثلاثاء، مجموعة من اللقاءات القوية والساخنة، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثالث لمسابقة كأس 2017-2018، حيث يقام الدور على ثلاثة أيام.

وافتتح الدور التمهيدي الثالث للمسابقة أمس الإثنين، بإقامة ثلاث مباريات، شهدت فوز غزل المحلة بخماسية نظيفة على السنطة، وفوز نادي مصر بخمسة أهداف مقابل هدف أمام أشمون، كما تغلب المنصورة بركلات الترجيح (4-2) على دكرنس، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.

وتقام اليوم العديد من المباريات يأتي أبرزها الترسانة أمام الإسكان والتعمير، وبلدية المحلة أمام بلطيم، وأسوان أمام قفط، وحرس الحدود أمام مركز شباب أبوالمطامير، والأولومنيوم أمام طهطا، والأوليمبي أمام الحرية، واتحاد الشرطة أمام بهتيم، وجمهورية شبين أمام مصر للتأمين.

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وتختتم منافسات الدور الثالث بثلاث موجهات تقام غدًا، حيث سيستضيف تليفونات بني سويف مركز شباب القيس، ويواجه مركز شباب الحمام نظيره مركز شباب العبور، فيما سيواجه المريخ مركز شباب بئر العيد.

يشار إلى أن مسابقة كأس مصر، بدأت أولى دوراتها في عام 1921، ولم تلعب في الفترات من 1968 إلى 1971 بسبب حرب 1967، ودورة 1973-1974 بسبب حرب أكتوبر، وفي دورات 1979-1980، ودورة 1981-1982، ودورة 1986-1987، ودورة 1994-1993، ودورة 2012-2011.

ويعد النادي الأهلي الأكثر فوزًأ بالبطولة بـ36 نسخة (منهم مرتان مشاركة مع )، كما حل المارد الأحمر وصيفًا في 15 مناسبة، في المقابل يعد نادي الزمالك ثاني أكثر فريق فوزًأ بالبطولة بـ25 نسخة (منهم مرتان مشاركة مع الأهلي)، كما شهد سجل الأبطال تتويج الاتحاد السكندري والترسانة في 6 مرات لكل منهما، والمقاولون العرب 3 مرات، ومرتان لكل من الإسماعيلي والأوليمبي وإنبي وحرس الحدود، ومرة للمصري والقناة والترام.  

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