فرج عامر يكشف حقيقة ضم حارس الزمالك

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كشف المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري، حقيقة الأنباء التي تردد مؤخرًا بشأن نجاح إدارة «الأمواج الزرقاء» في ضم حارس الزمالك محمود عبد الرحيم، الشهير بجنش.

وقال عامر، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "لاصحة لما ذكر بأن سموحة يتفاوض على ضم جنش حارس مرمى الزمالك مع كامل الاحترام الكامل لكونة نجم من نجوم كرة القدم المصرية".

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وكانت تقارير ذكرت أن نادي سموحة، دخل في مفاوضات مع حارس الزمالك، محمود عبد الرحيم جنش، من أجل ضمه إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أو نهاية الموسم على أقصى تقدير.

ولا يشارك الحارس مع الزمالك منذ فترة طويلة، ولم يشترك في أي مباراة في الدورى هذا الموسم، في ظل وجود أحمد الشناوي، ويمتلك الزمالك ثلاثة حراس هم أحمد الشناوي ومحمود جنش وعمر صلاح، ويفكر الزمالك في ضم حارس جديد تحسبا لرحيل أي منهم.