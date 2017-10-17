أخبار عاجلة

10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الطيب": توجد خطط مريبة لتحطيم تراث المسلمين.. وتشويه صورة علمائه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الطيب": توجد خطط مريبة لتحطيم تراث المسلمين.. وتشويه صورة علمائه

12:43 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الفتوى مازالت يعهد بها في عالمنا الإسلامي لأهل العلم والنزاهة والتجرد، مشددًا على ضرورة مراعاة الخلفية الفقهية والامانة عند اختيار المفتي لترسيخ قيم الاسلام النبيلة.

وأضاف في كلمته بالمؤتمر الذي يعقد بالقاهرة على مدار ثلاثة أيام حول مؤتمر "دور الفتوي في استقرار المجتمع"، أن اختيار المفتوى يمثل اختيار الملبغ عن الله تعالى، قائلًا: "عندما تم اختياري لمنصب المفتى تخوفت كثير، مخافة أن أحل حرامًا أو أحرم حلالا".

وأشار إلى أن "البعض يعمل على إجتزاء أقوال بعض العلماء وإظهارها للمجتمع على أنها فتوى موجودة من أجل إثارة البلبة، وأدى ذلك إلى إحداث فوضى في المجتمعات العربية، وأن مالم يكن يخطر على البال هو جذب بعض المنتسبين إلى أهل العلم للترويج إلى تلك الأكاذيب وإثارة تلك الفوضى".

وزاد: "هناك عدد من الفتاوى تلصق بالإسلام بغير وجه حق".

ولفت الطيب، إلى "أنه ليس من الصدفة البحتة تدمير دول عربية بأكملها تزامنا مع ظهور دعوات تعمل على تقليل احترام الكبير والعلماء".

وأشار الإمام الأكبر إلى أن هناك خطة مريبة لتحطيم تراث المسلمين وتشوية صورة علمائه ويتزامن ذلك الهجوم على الأزهر الشريف، موضحًا أن ذلك الهجوم يحدث في حالتين إما بعد وقوع أحداث إرهابية أو نجاح الأزهر في تحقيق إنجاز جديد.

وأكد أن السبب في ذلك هو صرف وعي المسلمين عن خطورة الهجمات الحقيقة التي تتعرض لها الأمة، لافتا إلى أن تلك الهجمات تزامنت مع دعوات إلى إباحة الشذوذ في مجتماعتنا.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ​شيخ الأزهر: السياسات العالمية الجائرة هي من صنعت الإرهاب

    أخبار

  • في اليوم العالمي لمكافحة الفقر.. شيخ الأزهر يحذر من اتساع مناطق الجوع

    أخبار

  • ​​شيخ الأزهر يصل فندق الماسة لافتتاح المؤتمر العالمي لدار الإفتاء

    أخبار

  • اليوم.. شيخ الأزهر يفتتح مؤتمر الإفتاء العالمي

    أخبار

إعلان

237aff80bd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي