غدا.. إغلاق ممرين بمطار القاهرة​ لأعمال الصيانة

كتب - طه عبيد:

تغلق سلطات مطار القاهرة الدولي غدا الأربعاء، الممرين " R05 right و L53"، الموجودين أمام صالة رقم 4 المخصصة للطائرات الخاصة أمام حركة الطيران؛ استعدادا لعمليات الصيانة والتجديد لهما .

ونقلت سلطات المطار الطائرات الخاصة من أمام صالة رقم 4 المخصصة للطيران الخاص، لأحد المواقع بأرض المهبط أمام مبنى الركاب رقم "1"؛ استعدادًا لإغلاق وصيانة الممرات، والتي تبدأ غدًا وتستمر حتى السبت المقبل.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن عمليات التجديد ضمن خطة وزراة الطيران المدني برئاسة شريف فتحي، لتجديد وتنظيم الخدمات المقدمة للطائرات والركاب بالمطارات.