برلماني مطالبًا بتعديل قانون الخدمة المدنية.. ويؤكد: هناك أزمة بتسويات الموظفين

كتب- أحمد علي:​

طالب النائب خالد شعبان عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، بتعديل قانون الخدمة المدنية، مضيفًا: "كل يوم بيجيلي تليفونات شكوى من الناس بسبب أزمة التسويات بالقانون، ولابد من إعطاء حقوق الناس أو نرجع لتطبيق المادة ٢٥ من القانون السابق، فهي الأصلح".

وأضاف شعبان، خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الثلاثاء، أن "قرار استدعاء اللجنة للمستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة ليس لديه رد مقنع بعدم التسوية للموظفين"، مؤكدًا أنه "تحدث معه بشكل شخصي حول الأمر إلا أنه اقترح إحالته لمجلس الدولة للفصل بشأنه".

وتابع: "كده بنصحك على الناس، وحتى الآن لم يتم عمل مسابقة واحدة في التنظيم والإدارة، ودورنا هو مراقبة تنفيذ القانون".

وأضاف: "أيضا لدينا إشكالية أخرى في قانون النقابات العمالية، والناس بتقول إننا بنأخر مناقشته لغرض في نفس يعقوب، ولذلك لابد أن نبدأ بقانون النقابات".