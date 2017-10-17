"تعالى عايزين حشيش".. كيف أوقعت الشرطة بصاحب صفحة "مزاج الخير" ؟

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت شرطة السياحة والآثار، تحت إشراف اللواء حسام نصر، مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين، القبض على صاحب صفحة "بحب الحشيش ومزاج الخير"، وبحوزته كمية من المخدرات داخل فندق بمنطقة الدقي.

كانت وردت معلومات للمقدم وليد بدر رئيس قسم مباحث الآداب بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، مفادها قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحه على شبكه المعلومات الدولية (الانترنت)، عبر تطبيق (هوز هير)، تحمل اسم (بحب الحشيش -مزاج الخير)، يعلن فيها عن ترويجه لمخدر الحشيش، ولاقت الصفحة رواجًا سريعًا، وذاع صيتها بين الشباب والسائحين خاصة العرب من متعاطي المواد المخدرة.

وقام المقدم وليد بدر رئيس مباحث أداب السياحة بدفع أحد ضباط مباحث الآداب مستترًا في شخص ثري عربي، يرغب في شراء كمية من مخدر الحشيش من القائم على إدارة ذلك الموقع، وبعد تمكنه من الدخول باسم مستعار على الموقع؛ وتمكن من تحديد صاحب الصفحة، واستدراجه لأحد الفنادق بمنطقه الدقي، وإجراء عملية بيع وشراء للمواد المخدرة التي بحوزته.

وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، وتم ضبط المتهم (نبيل. ح)، ٢٦سنة عاطل، ومقيم في الجيزة، وبحوزته 2 كيس شفاف(طربه)، تحتوي على مادة بنيه اللون تشبه جوهر مخدر الحشيش وزنت ب 260 جرام، ومبلغ مالي قدره 1350 جنيه مصري.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فيها، وأن المبلغ المضبوط من حصيلة الإتجار في المواد المخدرة، وأنه قام بإنشاء صفحه على مواقع الانترنت، يعلن فيها عن تجارته لانتشارها السريع بين أوساط المتعاطين.

تم تحرير المحضر الازم، والعرض على النيابة، التي تتوالى التحقيق.