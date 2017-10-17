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تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الإسبانية بعد إقلاعها

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مصراوي Masrawy

تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الإسبانية بعد إقلاعها

12:30 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الإسبانية بعد إقلاعها

أرشيفية

مدريد - (د ب أ):

تحطمت اليوم الثلاثاء طائرة عسكرية من طراز "إف-18"، بعد إقلاعها من قاعدة جوية تقع بالقرب من مدريد، وذلك بحسب ما قالته وزارة الدفاع الإسبانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال مسؤول في وزارة الدفاع إن سبب وقوع الحادث ومصير الطيار غير معروفين بعد.

ويشار إلى أن حادث تحطم الطائرة العسكرية هو الثاني الذي يقع خلال أقل من أسبوع، حيث سقطت طائرة من طراز "يوروفايتر" على الارض في 12 أكتوبر الجاري، ما أسفر عن مقتل طيارها، بعد انتهاء مشاركته في استعراض عسكري بمناسبة العيد الوطني بإسبانيا.

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