بالصور.. إمرأة ترتدي ملابس زوجها كل يوم.. كيف بدت؟
بالصور.. إمرأة ترتدي ملابس زوجها كل يوم.. كيف بدت؟
12:46 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
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بالصور.. الحقائب الصغيرة موضة مستمرة لـ 2018
كتبت- هاجر حاتم:
استطاعت " Rufina" سيدة أجنبية أن ترتدي ملابس زوجها، وتُنسقها مع باقي قطعها الأنثوية، والخروج بها، بحسب ما ذكره موقع bright side.
أرادت "Rufina" أن تحصل على "ستايل" مختلف وجذاب، وجاءتها الفكرة لأنها كثيرًا ما تعجبها ملابس زوجها، فقررت مشاركته في ارتداءها.
لم تخف "Rufina" أن ترتدي ملابس زوجها ذات المقاس الأكبر منها قليلًا، و"الستايل" الذكوري، بل استطاعت ارتداء القطع بشكل لا يبدو أن هذه الملابس تعود لرجل، بمساعدة احدى صديقاتها التي تعمل في مجال الأزياء.
وفي هذا الألبوم نستعرض لك إطلالات "Rufina" بملابس زوجها.
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