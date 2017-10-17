فالفيردي وإيمري وجوارديولا.. الإسبان يفرضون هيمنتهم على أوروبا

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مع بداية الموسم الجديد 2017- 2018، جذبت 3 أندية الأضواء بشدة في القارة الأوروبية، هذا الموسم، (برشلونة - باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي) بفضل العروض القوية التي يقدموها في الدوريات المحلية، وهيمنتهم على المباريات بصورة لافتة للنظر بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.

واللافت للنظر في الأمر أن باريس سان جيرمان يقوده أوناي إيمري بينما يقود إيرنيستو فالفيردي برشلونة ويقود بيب جوارديولا مانشستر سيتي، وهم جميعهم مدربين إسبان، وتمكن الثلاثي من الفوز في جميع المباريات في الدوري عدا مباراة واحدة فقط انتهت بالتعادل ليفرضوا هيمنتهم على القارة العجوز، مبكرًا إلى جانب فوزهم بجميع المباريات التي خاضوها في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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ولم يتوقف الأمر عند حد الانتصارات فقط، بل امتد إلى الانتصارات الكاسحة بفضل القوة الهجومية الضاربة التي يتمتع بها كل مدرب ويكفي القول أن مانشستر سيتي 35 هدفًا، وتسجيل باريس سان جيرمان 37 هدفًا في جميع المسابقات حتى الآن.

وبالنظر إلى الفريق الفرنسي تمكن كلمة السر في تلك القوة الضاربة بتواجد كل من نيمار وكيليان مبابي في خط الهجوم، بينما تكمن كلمة السر في قوة برشلونة في تألق ليونيل ميسي والعمل الجماعي للفريق الذي لم تهتز شباكه حتى الآن سوى بثلاث أهداف فقط في جميع المسابقات.