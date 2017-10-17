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والدة شهيد كرم القواديس: أوصاني على أولاده قبل موته (صور)

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والدة شهيد كرم القواديس: أوصاني على أولاده قبل موته (صور) والدة شهيد كرم القواديس: أوصاني على أولاده قبل موته (صور)

التحرير

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روت والدة الشهيد رضا أبو النجا، ابن قرية الضهرية التابعة لمركز إيتاي البارود بالبحيرة، تفاصيل المكالمة الأخيرة التي جرت بينها وبينه، أول أمس الأحد، عندما أخبرها أنه وزملاءه يواجهون هجمات الإرهابيين منذ 4 أيام، واستشهد الكثيرين منهم، موصيا إياها برعاية أولاده.

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أما زوجته، فقد أكدت لـ"التحرير": «أجرى معي المكالمة الأخيرة، حيث استشهد خلالها، وكانت أخر كلماته -يا أحمد شربني مياه بسرعة-، ثم قطع الاتصال، حتى علمنا بنبأ استشهاده".

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ويقول إسماعيل محمد حمادة ضابط شرطة بالمعاش، وعم الشهيد، إن رضا أبو النجا متزوجا ولديه طفلان "سيف" و"أحمد"، وكان مثالا للشهامة والإنسانية كما كان يتمتع بحب واحترام جميع أهالى القرية ومشهود له بحسن الخلق، مطالبا بالقصاص للشهيد وشهداء وسرعة القضاء على الارهاب.

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وكان ودع الآلاف من أهالى قرية الضهرية، جثمان الشهيد رقيب رضا أحمد عبدالحميد أبو النجاة 29 عاما، الذى لقى ربه بهجوم إرهابى لعناصر تكفيرية على كمين كرم القواديس بمدينة العريش، محافظة شمال سيناء.

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