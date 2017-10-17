غدا طقس معتدل نهارا.. والعظمى بالقاهرة 30

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باق الأنحاء نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

شاهد أيضا

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي خفيفة معتدلة، وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف، أما حالة الرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وتسجل درجة الحرارة بالقاهرة العظمى 30 والصغرى 19، والإسكندرية 28 - 20، ومطروح 26 - 20.