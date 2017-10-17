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"الغربية" تتسلم الدفعة الأولى من تطعيمات الالتهاب السحائي والثنائي

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مصراوي Masrawy

"الغربية" تتسلم الدفعة الأولى من تطعيمات الالتهاب السحائي والثنائي

12:29 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

مديرية الصحة بالغربية

الغربية – مروة شاهين:

أكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، تسلم المديرية الدفعة الأولى من تطعيمات الالتهاب السحائي والثنائي لطلاب المدارس، لافتًا إلى بدء حملات التطعيم من الأسبوع المقبل، واستمراراها على مدار العام الدراسي الجاري حتى الانتهاء من تغطية جميع الطلاب المستهدفين لتلك التطعيمات.

وقالت الدكتورة أماني الحبشي مدير إدارة الأمراض المعدية بمديرية الصحة بالغربية، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: إن التطعيمات ضد الالتهاب السحائي تستهدف 267 ألف و674 طالبًا وطالبة بالمرحلة الأولى برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الأول بالثانوي العام والفني، وذلك للمدارس الحكومية والتجريبية والأزهرية.

وأضافت "الحبشي" أن التطعيمات ضد الالتهاب الثنائي تشمل 189 ألف و624 طالبًا وطالبة، وذلك بالصفين الثاني والرابع الابتدائي، هم المستهدفون فقط لهذا التطعيم طبقًا للمرحلة السنية، موضحةً أن سرنجات التطعيم في تلك الحملات من النوعية ذاتية التعطيل التي لا تصلح للاستخدام سوى لشخص واحد ولمرة واحدة؛ لمنع ومكافحة انتشار العدوى.

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