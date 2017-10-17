أخبار عاجلة

10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"أوقاف قنا" تستلم المرحلة الثانية من صكوك الأضحية للأسر الأكثر فقرًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"أوقاف قنا" تستلم المرحلة الثانية من صكوك الأضحية للأسر الأكثر فقرًا

12:29 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

الشيخ محمد الطراوي

قنا – عبد الرحمن القرشي:

استلمت مديرية الأوقاف بقنا، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من صكوك الأضحية وتبلغ 500 كيلو جرام لحوم بلدية مذبوحة للأسر والعائلات الأكثر فقرًا.

وقال الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة: إن هذه المرحلة ستوزع على منطقة جنوب قنا، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف برفع العبء عن كاهل الأسر المصرية الفقيرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "علشان تبنيها": جمعنا 3 آلاف توقيع في أسوان.. وهؤلاء أبرز الداعمين

    أخبار

  • وكيل "أوقاف الإسكندرية": المرأة كالثمرة إذا تأخر قطافها فسدت

    أخبار

  • أوقاف الغربية تحتفل بالليلة الختامية لمولد العارف بالله السيد أحمد

    أخبار

  • وزير الأوقاف يوزع لحومًا ويفتتح مسجدين بالغربية.. غدًا

    أخبار

إعلان

445e8ab769.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي