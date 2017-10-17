"أوقاف قنا" تستلم المرحلة الثانية من صكوك الأضحية للأسر الأكثر فقرًا

قنا – عبد الرحمن القرشي:

استلمت مديرية الأوقاف بقنا، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من صكوك الأضحية وتبلغ 500 كيلو جرام لحوم بلدية مذبوحة للأسر والعائلات الأكثر فقرًا.

وقال الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة: إن هذه المرحلة ستوزع على منطقة جنوب قنا، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف برفع العبء عن كاهل الأسر المصرية الفقيرة.