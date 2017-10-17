"أوقاف قنا" تستلم المرحلة الثانية من صكوك الأضحية للأسر الأكثر فقرًا
"أوقاف قنا" تستلم المرحلة الثانية من صكوك الأضحية للأسر الأكثر فقرًا
12:29 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
الشيخ محمد الطراوي
قنا – عبد الرحمن القرشي:
استلمت مديرية الأوقاف بقنا، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من صكوك الأضحية وتبلغ 500 كيلو جرام لحوم بلدية مذبوحة للأسر والعائلات الأكثر فقرًا.
وقال الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة: إن هذه المرحلة ستوزع على منطقة جنوب قنا، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف برفع العبء عن كاهل الأسر المصرية الفقيرة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"علشان تبنيها": جمعنا 3 آلاف توقيع في أسوان.. وهؤلاء أبرز الداعمين
-
وكيل "أوقاف الإسكندرية": المرأة كالثمرة إذا تأخر قطافها فسدت
-
أوقاف الغربية تحتفل بالليلة الختامية لمولد العارف بالله السيد أحمد
-
وزير الأوقاف يوزع لحومًا ويفتتح مسجدين بالغربية.. غدًا
إعلان
إعلان