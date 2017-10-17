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لماذا تكون رائحة الفم كريهة رغم نظافته؟.. الأسباب وطرق العلاج

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مصراوي Masrawy

لماذا تكون رائحة الفم كريهة رغم نظافته؟.. الأسباب وطرق العلاج

12:28 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

لماذا تكون رائحة الفم كريهة رغم نظافته؟.. الأسباب وطرق العلاج

اسباب-رائحة-الفم-الكريهة

كتبت- ميرا ماهر:

خطأ شائع يعتقده البعض بأن عدم نظافة الفم هو المصدر الرئيسي لانبعاث الرائحة الكريهة، ولكن يرجع الأمر إلى احتمال إصابتك بمشاكل صحية أخرى هي السبب الرئيسي لذلك، بحسب موقع " sharecare " المختص بالأمراض وطرق علاجها.

تظهر معظم الروائح الكريهة المؤقتة للفم من مركبات الكبريت المتطايرة، التي تتكون من تراكم بقايا الطعام الفاسد والبكتيريا به، لكن السبب الأكثر شيوعاً لرائحة الفم الكريهة هو عدم الاعتناء بنظافته.

بينما تسبب المعدة انبعاث الروائح الكريهة من الفم في بعض الحالات الأخرى، وذلك عند الإصابة بأعراض سوء الهضم، مما يسبب ارتجاع الطعام مرة أخرى وانبعاث الروائح غير المرغوب بها.

وفي حالات أخرى يمكن أن يسبب الرشح وأمراض اللثة، نمو البكتيريا على لسانك، مسبِّبة روائح كريهة.

ويعتبر شرب المياه بكثرة من الأمور الهامة للتخلص من رائحة الفم المؤقتة، لأنها تعمل على إزالة بقايا الطعام، ويحميه من الجفاف.

 

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