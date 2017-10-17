الأزهر: لا يوجد حملات تشويه ضد أي دين مثل الإسلام (فيديو)

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قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن هناك مؤامرة واضحة على حضارة الإسلام، وهجوم مبرمج على الأزهر الشريف ومناهجه بعد وقوع الحوادث الإرهابية.

جاء ذلك في كلمته، في المؤتمر العالمي حول دور الفتوى لاستقرار المجتمعات، المنعقد اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة.

وأضاف الطيب: "تم استدراج بعض المنتسبين لعلماء الدين، وإغرائهم بالمال، ليكونوا شهود زور على ديننا".

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وأشار إلى أنه لا يوجد حملات تشويه ضد أي دين مثلما يتم بحق الدين الإسلامي، موضحا أن هناك عدد من الفتاوى تلصق بالإسلام بغير وجه حق.