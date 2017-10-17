ضبط 17 طائرة تجسس مزودة بكاميرات فائقة الدقة بميناء بورسعيد

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أحبط ضباط تأمين محور قناة السويس ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كمية من طائرات التجسس المزودة بكاميرات فائقة الدقة إلى داخل البلاد عبر ميناء غرب بورسعيد.

معلومات وردت للواء السيد عزب، مدير إدارة تأمين المحور، باستيراد إحدى الشركات بمدينة مصراتة الليبية حاوية 40 قدمًا، واردة من الصين "ترانزيت" لميناء غرب، تضم أصنافًا محظور استيرادها.

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وتمكن العقيد شريف بدوي رئيس مباحث الموانئ، والعقيد عمرو مجدي، والمقدم ياسر السنباري، من ضبط 17 طائرة والأجزاء الخاصة بها.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت نيابة الميناء التحقيق.