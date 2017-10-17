أخبار عاجلة

10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فرج عامر يعد تشريعا لإعدام القائمين على الكتائب الإلكترونية الإرهابية

Google+ Print
فرج عامر يعد تشريعا لإعدام القائمين على الكتائب الإلكترونية الإرهابية فرج عامر يعد تشريعا لإعدام القائمين على الكتائب الإلكترونية الإرهابية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه سوف يتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية. 

وأكد عامر أن الكتائب الإلكترونية لجميع التنظيمات والجماعات الارهابية التى خرجت جميعها من رحم جماعة الإخوان الإرهابية يجب مواجهتها بكل قوة وحسم بعد قيام الكتائب الإلكترونية بارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية وأن ذلك لن يكون إلا من خلال إقرار تشريع من البرلمان ينص صراحة على إقرار عقوبة الإعدام لجميع القائمين على الكتائب الإلكترونية الإرهابية.

شاهد أيضا

وأشاد عامر بكفاءة أجهزة الأمن فى إحباط العديد من العمليات الخاصة بالتحريض على الإرهاب والعنف ضد مؤسسات الدولة وقضايا الابتزاز المادى والنصب على المواطنين من خلال المعلومات الدولية، الإنترنت.

وقال عامر إن أجهزة الأمن تستحق كل التقدير والشكر بعد نجاحها فى ضبط 41 قضية ابتزاز مادى ونصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، إضافة الى نجاح الأجهزة الأمنية عقب الاستعانة بالتقنيات الحديثة فى السيطرة على 4 حسابات لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"