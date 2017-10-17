فرج عامر يعد تشريعا لإعدام القائمين على الكتائب الإلكترونية الإرهابية

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أعلن النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه سوف يتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأكد عامر أن الكتائب الإلكترونية لجميع التنظيمات والجماعات الارهابية التى خرجت جميعها من رحم جماعة الإخوان الإرهابية يجب مواجهتها بكل قوة وحسم بعد قيام الكتائب الإلكترونية بارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية وأن ذلك لن يكون إلا من خلال إقرار تشريع من البرلمان ينص صراحة على إقرار عقوبة الإعدام لجميع القائمين على الكتائب الإلكترونية الإرهابية.

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وأشاد عامر بكفاءة أجهزة الأمن فى إحباط العديد من العمليات الخاصة بالتحريض على الإرهاب والعنف ضد مؤسسات الدولة وقضايا الابتزاز المادى والنصب على المواطنين من خلال شبكة المعلومات الدولية، الإنترنت.

وقال عامر إن أجهزة الأمن تستحق كل التقدير والشكر بعد نجاحها فى ضبط 41 قضية ابتزاز مادى ونصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، إضافة الى نجاح الأجهزة الأمنية عقب الاستعانة بالتقنيات الحديثة فى السيطرة على 4 حسابات لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.