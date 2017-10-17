«حساسين»: قش الأرز «تطاول على الحكومة» وهزمها باستمرار السحابة السوداء

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شهدت الأيام الماضية ظهورا لافتا للسحابة السوداء، وحذر النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، من عودتها بسبب حرق قش الأرز في محافظات الدلتا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من وجود تشريعات تجرم حرق قش الأرز وبها عقوبات تصل إلى الحبس إلا أنه لا يتم تطبيق هذه التشريعات لتظل حبرًا على ورق.

وقال حساسين، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير البيئة، إنه وللأسف الشديد لا يزال قش الأرز يتطاول على الحكومة ويهزمها، ويملأ سماء الدلتا بالسحابة السوداء، ويتسبب في أمراض صدرية مزمنة وضيق فى التنفس خاصة للأطفال الصغار، مطالبا من الحكومة تطبيق القوانين وبكل حسم وقوة على كل من يقومون بحرق قش الأرز.

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يذكر أن الأسابيع الماضة شهدت ظهورًا واسعًا للسحابة السوداء في عدد من المحافظات، وقد اتخذ جهاز شؤون البيئة عددًا من الإجراءات القانونية ضد المزارعين المخالفين بحرق قش الأرز للتخلص منه.

جدير بالذكر أن أول ظهر للسحابة السوداء في مصر كان عام 1999 واتخذت الدولة، ممثلة في وزارة البيئة، عدة إجراءات في عهد الوزراء: نادية مكرم عبيد وممدوح رياض واللواء ماجد جورج للحد من آثارها السلبية، وقد آتت تلك الإجراءات ثمارها، واختفت السحابة السوداء من عام 2007 حتى ثورة 25 يناير 2011، ثم عادت من جديد بعد الثورة.