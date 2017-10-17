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​"التعليم" تحقق مع مدرس الكيمياء صاحب "الإيحاءات الجنسية"

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مصراوي Masrawy

​"التعليم" تحقق مع مدرس الكيمياء صاحب "الإيحاءات الجنسية"

12:22 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور ياسر عبد العزيز مدير الإدارة العامة للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم، إن معلم الكيمياء صاحب واقعة الإيحاءات الجنسية الذي ظهر في "" بأحد مراكز الدروس الخصوصية بالجيزة، خلال الفترة الماضية، ماثل حاليًا أمام الإدارة العامة للشؤون القانونية للتحقيق معه في الواقعة.

وأكد عبد العزيز في تصريح لمصراوي، أن المعلم لم يفلت من الواقعة المنسوبة إليه، نظرًا لعدم ارتكابها داخل المدرسة ولكن في مقر للدروس الخصوصية، لأن أي عملية تعليمية لا بد أن تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم، التي جرمت الدروس الخصوصية، كما أن الطلاب الذين تلقوا شرح الدرس بهذا الأسلوب غير اللائق، مسؤولون من الوزارة، ويتلقون مناهجها.

وأضاف مدير عام التعليم الثانوي، أن الوزارة ستحقق في كيفية ترك المعلم لمدرسته من أجل الذهاب لإعطاء الدرس الخصوصي كذلك، ومع تحديد اسم مركز الدروس الخصوصية، سيتم تطبيق القانون عليه وإغلاقه.

وتابع أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وجه أمس، بضرورة امتثال المعلم المدعو أمام الشؤون القانونية بالوزارة، بعد انتهاء التحقيق معه بإدارة الدقي التعليمية التابع لها، وهو الآن ماثل للتحقيق وسيطبق عليه القانون.

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مصراوي Masrawy

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