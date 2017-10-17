​لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تجتمع يوم الاثنين المقبل

القاهرة- أ ش أ:

تجتمع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل، لاستعراض نتائج اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد فى سانبطرسبورج الروسية، التى يشارك بها حاليا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال.

وقال رئيس اللجنة طارق رضوان، فى بيان صحفي اليوم، إن لجنة الشؤون الخارجية ستستكمل خلال الاجتماع نظر مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد التشريعي العادي الثالث، إضافة إلى ما يستجد على جدول الأعمال.